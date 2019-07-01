Сургут праздновал День молодежи. Как это было // ФОТО

В полдень 29 июня на парковке «Сургут Сити Молла» собрались художники-граффитисты, спортсмены, танцоры, музыканты, поэты и поэтессы, чтобы отметить День молодежи.

В эту субботу сургутскую молодежь ждали самые разные мероприятия. Одно из таких — «Кубок тотальной крепости», которое стало традиционным для города. В соревновании принимали участие порядком 11 команд. Участникам предстояло преодолеть 10 станций на выносливость. В итоге победила команда «Кикеры».

Николай Кузнецов, участник команды победителей, поделился с нами своими впечатлениями: «Эмоции зашкаливают, мы хотели добиться высокого результата, поэтому на каждом испытании выкладывались по полной. Очень здорово, что мы сегодня проверили свои физические возможности, получили удовольствие от мероприятия и выиграли классные призы. Спасибо организаторам!»

Подробнее о Кубке тотальной крепости — в отдельном фоторепортаже СИА-ПРЕСС.

Неподалеку от станции, где проходил «Кубок тотальной крепости» проводился ежегодный турнир по пляжному волейболу, в котором соревновались 32 команды. По сравнению с прошлым годом произошло существенное изменение: появились смешанные команды, в которых теперь играют и девушки, и мужчины.

В воздухе витает приятный запах краски, под ритмы диджейских битов художники-граффитисты оформляют стены «Сургут Сити Молла». Здесь на фестивале «Гаражи фест» проходил конкурс для художников-граффитистов. Тема конкурса – путешествие. Как отмечает главный организатор мероприятия Максим Яровой, в Сургут приехали художники из разных городов: Ижевск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Нижневартовск. Гости из Ханты-Мансийска работали над уникальной инсталляцией – ретро автомобилем, который выезжает из стены.

Были и выступления на сцене. Сергей Большов, один из выступающих, поделился с нами своими впечатлениями: «Меня пригласили спеть на Дне молодежи, который организовал отдел молодежной политики Сургута. На концерте выступало много творческих ребят, которым сегодня удалось себя проявить. Мне очень приятно было находиться в окружении талантливых людей. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить организаторов мероприятия за проделанную работу».

Также сургутяне смогли побывать на выставке ретро-автомобилей, увидеть вживую машину советского времени «Урал», покататься на картингах, поиграть в настольные игры, состязаться в чемпионате по скороговоркам, выступить на сцене со своим авторским танцем и многое другое.

Анастасия Меркурьева, жительница Сургута, рассказала нам о своих впечатлениях от праздника: «У меня достаточно смешанные чувства, так как я здесь впервые. Но, тем не менее, мне очень нравится атмосфера. Здесь собрались люди разных возрастов, разных интересов. Секций много, как творческих, так и спортивных и именно поэтому, само мероприятие еще больше интересует молодых людей и не только. Организаторы постарались, им отдельное спасибо».