​Сургутяне обсуждают, как нетрезвая автоледи покусала полицейского

Накануне ночью в Сургуте произошло ДТП по адресу Быстринская, 8 — нетрезвая женщина врезалась в фонарный столб и снесла зеленое ограждение. Кроме того, в городском сообществе в «К-информ» «Вконтакте» сообщается, что она «покусала инспекторов ДПС», прибывших на место аварии.

В пресс-службе городской полиции опровергли данный факт, уточнив, что женщина оказала сопротивление при задержании и отказалась от медицинского освидетельствования. Также сотрудники УМВД пояснили, что женщина 1987 года рождения является жительницей Перми.

Полицейские привлекли ее по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Если факт нетрезвого вождения подтвердится, автоледи грозит штраф до тридцати тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Фото, видео: vk.com/kinform.