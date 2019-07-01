​В Сургуте дети целый год не могли получить значки ГТО

В Сургуте дети, сдавшие нормы ГТО на отлично, целый год не могли получить заслуженные значки. На это через портал «Твой Сургут» главе города Вадиму Шувалову пожаловался сургутянин Рауф Мустафаев. «В мае месяце 2018 года мой ребенок сдал нормативы ГТО на золотой знак по первой ступени. В этом году ребенок сдал на вторую ступень, а первый знак до сих пор не вручен, в связи с тем, что представители из администрации Сургута не могут забрать знаки из Ханты-Мансийска», — написал возмущенный отец.

Специалист-эксперт отдела инфраструктуры спорта Управления физической культуры и спорта Елена Селянина в своем ответе сообщила сургутянину, что проблема не в доставке значков специалистами администрации, а в их отсутствии на складах: «В региональный центр тестирования знаки поступили только 10 июня 2019 года».

«25 июня нам доставили 141 значок ГТО 1 и 2 ступени, которые мы уже начали выдавать», — рассказала СИА-ПРЕСС старший инструктор-методист центра физподготовки «Надежда», занимающейся ГТО в Сургуте, Светлана Юнг. Специалист отметила, что значков хватит всем.

В региональном центре тестирования ГТО по ХМАО-Югре корреспонденту пояснили, что проблема с поставкой значков появилась из-за их отсутствия в федеральном центре. Там попросту не успели изготовить необходимое количество.