​«Я художник, я так вижу» В Сургуте в День молодежи прошел второй городской пленэр

29-го июня в рамках Всероссийского праздника, посвященного молодым, прошла программа «Молодежь Сургута. Яркие перспективы». Одним из мероприятий празднования стала выставка «Городской пленэр. Сургут_ятаквижу», где любой мог посмотреть работы художников-любителей и попробовать себя в роли живописца.

Выставка организована Молодежным центром «Цвет». Были представлены картины в стиле мэт-пейнт: участники пленэра добавляли свои детали, изображая Сургут будущего.

«В прошлом году ребята просто рисовали виды города на природе, но в этот раз мы предложили заглянуть в будущее и предположить, что будет построено на том или ином месте спустя какое-то время», — пояснила СИА-ПРЕСС представитель центра «Цвет» организатор выставки Евгения Горбунова.

Для тех, кто хотел порисовать, были предложены специальные места, где можно было посидеть с детьми или друзьями, раскрашивая или рисуя что-то свое.