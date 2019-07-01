​Жительница Сургутского района незаконно прописала в своей квартире знакомого из Кыргызстана

В поселке Белый Яр Сургутского района сотрудники полиции обнаружили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранного гражданина. Жительница 1983 года рождения, проживающая в поселении, зарегистрировала в своей квартире знакомого из республики Кыргызстан без намерения предоставлять ему жилое помещение для проживания.

Вследствие этого было возбуждено уголовное дело о «Фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Сейчас мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

В отношении злоумышленницы мерой пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.