В Сургуте собираются передать в концессию строительство школы на 2,5 миллиарда рублей

Дума Сургута 3 июня соберется на внеочередные депутатские слушания для того, чтобы обсудить передачу проекта строительства школы в микрорайоне № 34. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в думе города.

Общая стоимость объекта, согласно документам, составит почти 2,5 миллиарда рублей. По концессионному соглашению концессионер, компания «СтройИнвест», обязуется спроектировать, построить и эксплуатировать в течение восьми лет школу на 1500 мест. В состав объекта должны также войти бассейн, безбарьерная среда и три дополнительных помещения. При этом ввести объект в эксплуатацию он обязан в течение 36 месяцев с момента подписания соглашения.

Заявленная стоимость проекта складывается из нескольких составляющих: капитальный грант на 390 миллионов рублей, субсидия на проценты в размере 402 миллионов рублей, инвестиционный платеж на 1,5 миллиарда рублей и операционный платеж на 178 миллионов рублей.

Напомним, в 2019 году в Сургуте активно обсуждается механизм концессии для строительства и модернизации муниципального имущества. В частности, на стратегической сессии в апреле обсуждалась возможность передать в концессию строительство городских инженерных сетей. А в июне появилась информация о том, что по муниципально-частному партнерству (МЧП) в Сургуте могут установить освещение на десяти улицах. Последние новости связаны со словами экспертов коммунальной отрасли о том, что Сургут в ближайшие годы может столкнуться с нехваткой мощностей тепловых сетей. Одним из вариантов решения проблемы может стать механизм концессии.

Почитайте о том, что такое концессия, кто в Сургуте может использовать этот инструмент и как это повлияет на коммунальные тарифы.