​В Сургуте в бочке в лесу найден расчлененный разложившийся труп. Убийца пойман

12 июня в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о том, что в лесу была обнаружена пластиковая бочка с расчлененными человеческими останками.

Личность убитого установили эксперты-криминалисты. Как сообщает пресс-служба УМВД по Сургуту, им удалось снять отпечатки с двух сохранившихся пальцев погибшего: «Погибшим оказался неработающий сургутянин 1977 года рождения. Преступление было совершено в 2016 году. По факту исчезновения мужчины в правоохранительные органы никто не заявлял».

Полицейские задержали убийцу. Им оказался 29-летний родной брат убитого. В декабре 2016 года братья выпивали в квартире преступника. Во время ссоры мужчина ударил второго топором, вонзил нож, после чего вынес тело на балкон и хранил его около четырех месяцев. Весной расчленил труп, сложил в пластиковую бочку и вывез в лес.

Убийце грозит лишение свободы на срок до 15 лет.