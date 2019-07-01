Жизненно важные коммунальные сети в Нижнесортымском могут быть закрыты из-за управленческого конфликта

Канализационные очистные сооружения (КОС) в поселке Нижнесортымский Сургутского района могут быть закрыты, если администрация поселения не заберет их к себе на баланс. Об этом рассказала глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время онлайн-эфира в студии СИА-ПРЕСС. По его словам, руководство Нижнесортымского считает КОСы, которые были реконструированы за счет муниципалитета, «плохими», но продолжает ими пользоваться.

«КОСы, как они говорят, «плохие», но 100 процентов всех стоков 20-тысячного поселения поступают на эти сооружения. Это при том, что имеется решение суда, которое подтверждает, что объект был построен согласно всем нормативам. – отмечает Андрей Трубецкой. – Водоотведение является обязанностью властей поселка, но, фактически, сейчас КОСы содержатся за счет бюджета района. Если так пойдет и дальше, то мы вынуждены будем закрыть объект, чтобы проверить качество реконструкции. Но как администрация Нижнесортымского будет обеспечивать водоотведение – большой вопрос».

Он также отметил, что администрация Сургутского района не пыталась через суд добиться принятия КОСов.

Мы лишь подали иск о неисполнении администрацией Нижнесортымского своих полномочий– сообщил глава муниципалитета.

Напомним, что конфликт из-за нижнесортымских КОСов разгорелся в последний месяцы, после того, как администрация поселка отказалась принимать на баланс сооружения, посчитав их реконструкцию «некачественной». На звонки редакции СИА-ПРЕСС в администрации Нижнесортымского не ответили.