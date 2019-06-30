В Сургуте открылся магазин для товаров со знаком «Сделано в Югре!»

​Сказка о колхозе, имущих и неимущих

А вот у тех, кто на периферии, беда – еле концы с концами стали сводить. А уж на продолжение рода, на детей и вовсе не осталось. Малоимущими, в общем оказались. И деторождаемость у них стала падать.