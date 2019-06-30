В Сургуте открылся магазин для товаров со знаком «Сделано в Югре!»

В Сургуте открылся магазин «Агромаркет», где представлены товары местных производителей с маркировкой «Сделано в Югре!», сообщает сайт администрации Сургута.
Это уже третий такой магазин в округе. Магазины «Агромаркет» являются частью потребительского сбытового кооператива «Ермак-Агро», куда вступили фермеры Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Кондинского и других муниципальных образований региона. Правом ставить на свои товары знак «Сделано в Югре!» обладают более 40 производителей.
В магазине представлена продукция местных птицефабрик, хлебозаводов, молочных комбинатов, фермеров и индивидуальных предпринимателей.
О трудоустройстве подростков в Сургуте. Начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев // ONLINE 1 июля в 10.00