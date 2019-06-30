В Сургуте первоклассник на велосипеде получил травмы после столкновения с автомобилем

В Сургуте на улице Энтузиастов, 4 семилетний ребенок врезался на своем велосипеде в автомобиль Mazda, сообщает городской паблик «К-Информ». В результате столкновения первоклассник получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 29 июня в результате ДТП между такси и автобусом на проспекте Мира пострадала женщина и ребенок. В это же день в крупной аварии в Нефтеюганске по вине пьяного водителя травмы получили четыре человека.