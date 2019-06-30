Сургутские предприниматели устроили несанкционированные свалки на земле, принадлежащей городу

В Сургуте предприниматели, взявшие в аренду у городской администрации участки земли, устроили на них несанкционированные свалки. Земля была передана под развитие сельского хозяйства, но фактические на ней складируются строительный мусор и бытовые отходы, несмотря на то, что эти участки находятся в водоохранной зоне. После недавней проверки этих участков городская администрация собирается направить заявление в Природнадзор.

«Все нарушения, которые мы сейчас видим, нами зафиксированы, все материалы проверки направлены в Природнадзор для привлечения к административной ответственности правообладателя данного земельного участка. Участок находится в аренде у физического лица, которое обязано соблюдать нормы природопользования, то есть содержать участок в надлежащем санитарном состоянии», — комментирует начальник контрольного управления Антон Казанцев.

Всего, по словам Антона Казанцева, в этом году в входе летнего инспектирования, администрацией города было выявлено пять земельных участков с аналогичными нарушениями.

Глава Сургута Вадим Шувалов во время проверки отметил, что отсыпка мусором под строительные работы действительно возможна, но для этого должен быть согласованный план строительства плюс пакет документов, согласованных с Росприроднадзором и рядом других госорганов. Более того, для отсыпки может быть использован мусор только определенной категории.