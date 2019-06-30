Драка в сургутском дворе закончилась порчей автомобилей

В Сургуте, во дворе на улице Чехова, 14/4 произошла драка между тремя мужчинами, сообщает городской паблик «К-Информ» в «Вконтакте». По информации очевидцев, в результате конфликта были повреждены два стоявших рядом автомобиля. Один из участников драки получил травмы и был госпитализирован, а зачинщика задержали сотрудники полиции. Свидетелями конфликта стали игравшие во дворе дети.

Напомним, что накануне вечером на улице Захарова компания из пяти человек избила знакомого, который получил ножевое ранение.