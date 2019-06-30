Администрация Сургута рассказала, в каких районах города может застопориться строительство жилья из-за нехватки теплосетей

Для строительства нового жилья в Западном жилом районе и Пойме необходимы дополнительные мощности тепловых сетей. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил советник главы Сургута Александр Оверчук.

По информации администрации города, для подключения на перспективу домов в Западном жилом районе необходимо построить дополнительную инфраструктуру: вторую очередь котельной К-45 ООО «СГЭС» и новую закольцовывающую перемычку, протяженностью более одного километра. Для теплоснабжение будущих объектов строительства в районе Поймы нужны либо котельные, либо третий тепловывод от ГРЭС-1. Вся эта инфраструктура уже предусмотрена в схеме теплоснабжения города.

Как сообщают в администрации города, финансирование строительства новых теплосетей будет идти за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и средств местного бюджета. Также в рамках программы «Развитие жилищной сферы» возможна компенсация застройщикам части затрат на прокладку инженерной инфраструктуры. Как ранее писал СИА-ПРЕСС, еще одним вариантом решения проблемы может быть сдача коммунальных сетей в концессию для их модернизации.

При этом, по словам представителей городской администрации, в 2020 году все заявленные объекты жилищного строительства будут подключены к системе теплоснабжения.

Напомним, ранее эксперты сообщали о том, что уже в следующем году Сургут может столкнуться с дефицитом мощностей тепловых сетей при подключении новых жилых домов.

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