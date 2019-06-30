В Сургуте мотоциклист въехал в ограждение и попал в больницу

Вечером 29 июня в садово-огородном товариществе (СОТ) «Виктория» мотоциклист въехал в придорожное ограждение, сообщает паблик «К-Информ». По словам очевидцев, мотоциклист не справился с управлением. Свидетели также сообщают о признаках алкогольного опьянения и отсутствии у байкера водительских прав, но подтверждения этому нет. В результате аварии, мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу на скорой.

Напомним, что вечером 29 июня в результате ДТП между такси и автобусом на проспекте Мира пострадала женщина и ребенок.