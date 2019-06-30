В Сургуте мужчина получил удар ножом от своих знакомых

В Сургуте во дворе дома на улице Захарова, 12, мужчина получил удар ножом от своих знакомых, сообщает городской паблик «К-Информ». По словам очевидцев, 29 июня около полуночи, группа из пяти мужчин избила своего приятеля, а затем завела его в продуктовый магазин, где один из компании и использовал холодное оружие.
Нападавшие с места инцидента скрылись, а пострадавшего отвезли на скорой в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.
Ранее, напомним, в Сургуте был найден труп молодого мужчины, погибшего после падения из окна.
О трудоустройстве подростков в Сургуте. Начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев // ONLINE 1 июля в 10.00