В Сургуте мужчина получил удар ножом от своих знакомых

В Сургуте во дворе дома на улице Захарова, 12, мужчина получил удар ножом от своих знакомых, сообщает городской паблик «К-Информ». По словам очевидцев, 29 июня около полуночи, группа из пяти мужчин избила своего приятеля, а затем завела его в продуктовый магазин, где один из компании и использовал холодное оружие.





Нападавшие с места инцидента скрылись, а пострадавшего отвезли на скорой в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

Ранее, напомним, в Сургуте был найден труп молодого мужчины, погибшего после падения из окна.