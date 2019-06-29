В Сургуте в ДТП между такси и автобусом на проспекте Мира пострадала женщина и ребенок

В Сургуте на проспекте Мира, неподалеку от дома №5, произошло серьезное ДТП. По данным очевидцев, водитель Яндекс Такси протаранил попутную легковушку и врезался в автобус.

В пресс-службе УМВД по Сургуту СИА-ПРЕСС сообщили, что в результате авари пострадала женщина-пассажирка такси (она сидела на переднем сиденье и не была пристегнута) и ее пятилетний ребенок, получивший ушибы. Госпитализация им не понадобилась.

По сообщению паблика "К-информ", таксист уснул за рулем. Полицейские же сообщают, что причины ДТП еще устанавливаются.

Фото: Сергей О.