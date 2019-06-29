Сургутнефтегаз назвал условие, при котором увеличит объём добычи нефти

На прошедшем в Сургуте 28 июня годовом собрании акционеров «Сургутнефтегаза» руководство предприятия заявило, что компания может увеличить добычу, но только при высоких ценах на нефть. Об этом сообщает газета «Ведомости». В 2018 году добыча нефти составила 60,9 миллиона тон, что соответствует уровню прошлых лет. Несмотря на это, первый заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» Анатолий Нуряев заявил, что компания может нарастить добычу углеводородов. «В случае изменения рыночных условий в лучшую сторону мы рассматриваем вариант увеличения добычи нефти за счет новых технологий», – отметил он.

Кроме того, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов во время собрания акционеров заявил, что налоги на добычу нефти в Западной Сибири являются самыми высокими в мире, что отрицательно сказывается на разработке новых месторождений. По его мнению, необходимо смягчать налогообложение в нефтяной отрасли для ее развития.