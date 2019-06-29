Тюменцу, побившему сотрудника ДПС в Сургуте, грозит лишение свободы

Житель Тюмени, который 21 июня при задержании побил сотрудника ДПС, грозит лишение свободы.

Напомним, мужчина сел за руль арендованной машины пьяным. Он совершал опасные маневры на дороге, ехал на большой скорости, при этом у него было пробито колесо, а когда возле "Ауры" его задержали полицейские, он стал драться. Тюменец несколько раз ударил сотрудника ДПС по голове, а в патрульной машине разбил камеру видеонаблюдения.

К тому же высянилось, что за руль пъяным он сел уже не в первый раз.

За все эти нарушения ему грозит несколько лет в колонии.