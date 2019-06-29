В Сургуте на улице Островского найден труп мужчины

В Сургуте этим утром мужчина обнаружил труп молодого парня у подъезда на Островского, 14. Как сообщает знакомый мужчины, он вызвал скорую. Приехавшие медики констатировали смерть.

Источники ИА СИА-ПРЕСС в правоохранительных органах рассказали, что погибший - парень 1997 года рождения. Смерть не криминальная, он выпал из окна восьмого этажа. Предположительно на этот шаг его толкнуло употребление наркотических средств - спайса. Это выяснит экспертиза. Другие обстоятельтства происшествия также уточняются.

Фото: В. Мельников