​В Сургуте пройдет ежегодный косплей-фестиваль

В воскресенье, 30 июня, в Сургуте пройдет ежегодный фэнтези-фестиваль «Бал фей». В шестой раз мероприятие объединит любителей косплея и сказочных персонажей. Программа включает ярмарку хендмейда, мастер-классы, живую музыку, танцевальные выступления, фото-лотерею, сказочный аквагрим, конкурс костюмов и многое другое. Площадкой фестиваля станет городской парк культуры и отдыха, расположенный на улице Набережной. Посетить мероприятие смогут сургутяне всех возрастов.

Организаторы отмечают, что участники смогут создать свой уникальный образ героев из сказок и легенд, оригинальных персонажей, магических существ из различных вселенных.

Кульминацией мероприятия станет выбор Короля и Королевы Фей года.

«Самое главное изменение в программе по сравнению с предыдущими годами — это появление дефиле костюмов. Участников с каждым разом все больше и становится сложно выбирать призеров для основного конкурса. Дефиле же дает каждому желающему возможность продемонстрировать своего персонажа зрителям», — пояснила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС организатор фестиваля Мария Картоева. Также, по ее словам, программа мероприятия стала гораздо плотнее: в этом году для фестиваля задействовано больше площадок и выступлений.

Начало мероприятия запланировано на 14.00. Подробную информацию о фестивале можно узнать в группе в «ВКонтакте».