​Сургутский «Горводоканал» стал лучшим «по воде» в Югре среди ресурсоснабжающих предприятий

Победителем окружного конкурса на выявление лучших ресурсоснабжающих предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения стал Сургутский СГМУП «Горводоканал».
Отбор проходил по трем областям: водоснабжение, тепло, водоотведение. В оценке качества участвовали 13 компаний из Ханты-Мансийска, Лангепаса, Урая, Когалыма, Сургута и Октябрьского района.
Комиссия оценивала уровень снижения удельного расхода электроэнергии при выработке ресурсов. А также, учитывался объем потерь, число прекращений подачи тепловой энергии и водоснабжения.
О трудоустройстве подростков в Сургуте. Начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев // ONLINE 1 июля в 10.00