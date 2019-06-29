​Администрация Сургута напомнила о запрете купания в водоемах города

Администрация Сургута утвердила перечень мест массового отдыха горожан. Ими традиционно стали река Сайма в районе парка «За Саймой», река Черная, участок в районе НСТ «Рассвет-60» и улицы Аэрофлотской.

Чиновники напоминают сургутянам, что в этих местах можно отдыхать и загорать, но не купаться: «Обращаем внимание на то, что места массового отдыха населения на водных объектах используются исключительно в целях рекреации и принятия воздушных ванн, купание в них также, как и во всех водоемах города запрещено!»