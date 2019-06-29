Трое сургутян победили в конкурсе «Молодежный управленческий резерв УрФО – Команда Урала»

Трое суругутян стали победителями конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала».

Артем Сайфутдинов получил приз за проект «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Сургута», обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения. Моника Аветисян — за проект по созданию окружного педагогического отряда, состоящего из компетентных кадров, качественно организующих отдых детей в окружных лагерях с круглосуточным пребыванием детей. А Мария Ослоповских — за проект по созданию единой платформы со всеми мероприятиями для детей и молодежи. Для увеличения вовлеченности в интеллектуальную, спортивную, творческую, волонтерскую, патриотическую, научную и другие виды деятельности.

Всего на конкурс была подана 3861 заявка, победителями стали 111 человек из всех регионов УрФО, из них шесть югорчан.