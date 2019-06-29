Сургутян приглашают поработать во время переписи населения в 2020 году

Жителям Сургута предлагают трудоустроиться на должности уполномоченного и инструктора для участия в Всероссийской переписи населения 2020 года.

Квалификационные требования не жесткие: хорошие навыки пользования компьютером и оргтехникой (работа в федеральной информационной адресной системе, составление отчетов в виде таблиц в word и exel). Коммуникативные качества, умение объяснить и поставить задачу регистраторам и переписчикам для проведения полевых работ, ответственность, психологическая выдержанность.

Платить обещают, до вычета НДФЛ, 17 тысяч уполномоченному, и 15 тысяч — инструктору.

Работа на полный рабочий день с 9 до 17 (договор ГПХ сначала до конца 2019 года, далее на весь 2020 год).

Обращаться в МКУ «Наш город» (ул. Декабристов, 5), каб. 17, тел. 28-27-08.