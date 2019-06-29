​В Сургуте проверили центр временного содержания иностранцев

Накануне в Сургуте общественники проверили центр временного содержания иностранцев. Член Общественного совета при УМВД России по Сургуту Вячеслав Назыров оценил режим содержания, соблюдение законных прав и интересов иностранных и административно-задержанных граждан. Побывал в камерах, душевой и медчасти.

После осмотра и бесед с иностранцами (они, кстати, не имели претензий и жалоб), общественник заключил, что «все законные права и интересы иностранных граждан в центре временного содержания соблюдаются».