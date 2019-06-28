​Рядом с домом Пионеров собираются построить общепит с автораздачей

На берегу Саймы недалеко от Дома пионеров может появиться ресторан быстрого питания с автораздачей. Такую информацию СИА-ПРЕСС предоставил департамент архитектуры и градостроительства администрации Сургута:

«25 июня 2019 года от ООО «Ресторантся Констракшн» в администрацию города поступило заявление о выдаче разрешения на строительство на указанном земельном участке объекта «Ресторан KFC с автораздачей». Заявление находится на рассмотрении».

Напоминаем, что ранее СИА-ПРЕСС писало о том, что на территории у автомобильного моста через Сайму появилось строительное ограждение, какое-то время там работала строительная техника. Тогда в ДАиГ нам рассказали, что на участке строят ресторанный комплекс, но не уточнили, какой именно.

Кстати: в 2014 году разрешение на строительство на этом участке получала другая компания: ООО «Ресторанс Групп», однако срок действия документа истек 15 марта 2018 года, и его не стали продлевать.