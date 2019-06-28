В Сургуте спасатели достали из канализации семь утят

В Сургуте сегодня, 28 июня, в одну из дорожных канализаций на проспекте Мира (неподалеку от торгового центра «Вершина», напротив через дорогу заправка) провалились семь утят. Очевидцы вызвали спасателей, которые вскрыли люк и спасли птенцов.
Видео опубликовано в одном из городских пабликов. Под постом участники необычной спасательной операции сообщили, что с утятами все хорошо, они воссоединились с мамой-уткой.
Горожане поблагодарили спасателей и людей, не прошедших мимо, за сделанное доброе дело.
О трудоустройстве подростков в Сургуте. Начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев // ONLINE 1 июля в 10.00