В Сургуте спасатели достали из канализации семь утят

В Сургуте сегодня, 28 июня, в одну из дорожных канализаций на проспекте Мира (неподалеку от торгового центра «Вершина», напротив через дорогу заправка) провалились семь утят. Очевидцы вызвали спасателей, которые вскрыли люк и спасли птенцов.

Видео опубликовано в одном из городских пабликов. Под постом участники необычной спасательной операции сообщили, что с утятами все хорошо, они воссоединились с мамой-уткой.

Горожане поблагодарили спасателей и людей, не прошедших мимо, за сделанное доброе дело.