В Сургуте могут снизить стоимость вывоза мусора. Но нужна помощь округа

Снижение норма накопления мусора в Сургуте и уменьшение стоимости его вывоза возможны, но для этого необходима финансовая помощь из окружного бюджета. Об этом редакции СИА-ПРЕСС сообщил советник главы Сургута Александр Оверчук.

По словам представителей городской администрации, они направили официальный запрос на имя заместителя губернатора округа Алексея Забозлаева с просьбой оказать финансовую помощь в определении новых нормативов накопления мусора. В случае, если в округе решат поддержать сургутские власти, то администрация города начнет работы по снижению нормативов накопления отходов.

Напомним, ранее региональный операторов по обращению с мусором «Югра-Экология» назвал цену за вывоз и утилизацию отходов в Сургуте – 110,44 рублей с человека для жителей многоквартирных домов. Эти изменения вступят в силу 1 июля.

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