В Сургуте произошел пожар рядом с автотехцентром

В Сургуте на улице Трубной утром 28 июня произошел пожар в одном из строений рядом с автотехцентром «Забава моторс», сообщает городской паблик «К-Информ». По словам очевидцев пожара, пострадавших в результате инцидента нет. От пожара пострадала крыша здания. Редакция СИА-ПРЕСС запросила подробности происшествия в сургутском пожарно-спасательном гарнизоне, однако пока ответ не получен.

Напомним, ранее на автодороге «Югра» в Советском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло три человека.