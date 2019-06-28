Жители Сургута могут в прямом эфире смотреть, как достраиваются проблемные дома, которые ждут дольщики

Сургутяне в режиме онлайн могут увидеть, как в городе строятся проблемные дома, чей срок сдачи откладывался, в результате чего без квартир остались тысячи дольщиков. Прямые трансляции доступны на сайте Управления информационных технологий и связи Сургута (УИТС). В частности, на ресурсе можно увидеть строительные площадки в следующих микрорайонах города: 35А, 31Б, 21-22, 44 и так далее.

Напомним, что в начале июня сургутская администрация разработала дорожные карты для решения проблемы долгостроев в городе. Всего таких документов было создано 17, по одному на каждый проблемный объект строительства. Дорожные карты разрабатывались по поручению губернатор Югры Натальи Комаровой, которая 27 мая встретилась с сургутскими дольщиками и обсудила с ними сложившуюся в городе ситуацию с долгостроями.

Почитайте подробнее о том, как дольщики добивались решения своей проблемы и как развивалась эта кризисная ситуация.