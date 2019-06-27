Школу в 32 микрорайоне предлагают строить даже по ночам

В Сургуте школу в 32 мкр города (на пустыре между домами № 29/2 и 31 по улице Университетской) на 1500 мест могут начать строить даже по ночам.

С такой инициативой к главе города Вадиму Шувалову обратился генеральный директор компании-подрядчика «Стройинвестгрупп» Эдуард Калашников. «Мы попросили, чтобы нам разрешили тихие работы выполнять до двух часов ночи, — рассказал СИА-ПРЕСС Калашников. — Например, вязать арматуру. Пока лето, хочется весь монолит сделать». Строитель также отметил, что в случае, если администрация пойдет на встречу, то строительство школы можно будет завершить раньше на три месяца. А, значит, она может быть введена уже в 2020 году, а не в 2021, как планировалось изначально.

Калашников заверил, что конфликта с жильцами из-за работ по ночам, не предвидится, так как жители близлежащих дворов «относятся с пониманием».