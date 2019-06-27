Администрация Сургута назвала сроки переезда центральной аптеки на новое место

Переезд Центральной аптеки Сургута в новое помещение должен состояться в конце августа. Об этом редакции СИА-ПРЕСС сообщил советник главы города Александр Оверчук.

Новым место работы муниципальной аптеки станет помещение по адресу проспект Мира, 55. По информации администрации, денежные средства, полученные от продажи предыдущего помещения аптеки, расположенного в доме на проспекте Ленина, 39, пойдут на модернизацию муниципального предприятия. Сейчас в новом помещении на проспекте Мира, 55, ведется ремонт и установка оборудования торгового зала и рецептурного отдела.

Напомним, ранее стало известно, что часть средств, полученных от продажи помещения муниципальной аптеки пойдут на реконструкцию Дома пионеров.

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