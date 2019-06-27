​В преддверии Дня молодежи в Сургуте вручили ключи от квартир детям-сиротам

Глава Сургута Вадим Шувалов вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обладателем собственного жилья стал 21 человек. Всем им выделены квартиры в новостройках компании «Сибпромстрой» в 42 мкр-не города.

Во исполнение Федерального закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручение ключей от новых квартир проходит в городе ежегодно.

«Сегодня действительно радостный день в Сургуте, мы долго ждали этого, — обратился к ребятам Вадим Шувалов. — Здесь с вами находятся ваши родные и близкие. Кроме того, ваш праздник совпал с Днем молодежи и 425-летием города. Сразу вспоминаются свои молодые годы: получение ключей от собственной квартиры было одним из самых важных событий в жизни. Ждешь, когда микрорайон достроится и думаешь, когда же наконец подойдет твоя очередь. И вот сегодня для вас настал именно такой день, и мы радуемся вместе с вами. Будьте счастливы!»

Своими впечатлениями поделилась одна из счастливых обладателей нового жилья Ангелина Оборина: «Мы ждали квартиру около года. Внутри есть все необходимое: кухня оснащена техникой и мебелью, в комнате есть шкаф, комод и диван. Ванная комната объединена с туалетом. Я очень рада, что приобрела свое жилье, что теперь оно мое. Сейчас впереди только переезд».

Напоминаем, что жилье для детей приобреталось за счет средств городского и окружного бюджетов.