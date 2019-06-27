​Жителям поселка Лунный строят тротуар, чтобы они не ходили по дороге и газонам

Жители поселка Лунный в Сургуте получили долгожданный тротуар вдоль улицы Аэрофлоткой. Его начали строить несколько дней назад.

Напомним, в начале января жители Лунного остались без безопасного прохода к остановке — через двор школы, так как калитку стали закрывать, выполняя требования антитеррористической защищенности. Людям приходилось ходить или по тропинке, утопая в сугробах, или по проезжей части, рискуя жизнью.

Тогда в департаменте городского хозяйства СИА-ПРЕСС ответили, что в бюджете 2019 года средства на данный тротуар не предусмотрены. Однако деньги, видимо, все-таки нашлись. «Почти трехлетняя работа принесла своей плоды. Наконец-то решился вопрос с тротуаром от остановки на улице Аэрофлотская до поселка Лунный, — рассказал депутат от этого избирательного округа Дмитрий Пахотин на своей странице в соцсети. — Общая работа жителей, администрации города и всех заинтересованных сторон привела к тому что в этом году тротуару быть!»

Фото: vk.com/id37587635