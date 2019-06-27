​В Сургуте появилась Graffiti_map_Surgut — карта с местами расположения рисунков стрит-арт художников

В Сургуте специально ко Дню молодежи уличные художники разработали первую Graffiti_map_Surgut — карту, на которой обозначен маршрут по городским улицам, где представлены рисунки стрит-арт художников.

Об этом СИА-ПРЕСС сообщил руководитель школы граффити «Гаражи» и организатор «Гаражи фест» Максим Яровой. «На геокарте обозначены пять ключевых локаций в стиле граффити. Там же указан список автобусных остановок и номера маршрутного транспорта для удобной навигации. В ходе «Гаражи феста», 29 июня, на территории автовокзала ТРЦ «Сургут Сити Молл» мы создадим еще одну точку на карте нестандартных достопримечательностей», — рассказал Яровой.

Карта будет обновляться, найти актуальную можно по хештегу #graffiti_map_surgut

Кстати, рекомендуем почитать интервью с Максимом Яровым о фестивале «Гаражи фест-2019».