Через две недели в Сургуте начнется реконструкция Мемориала Славы

Реконструкция Мемориала Славы в Сургуте начнется через две недели. Об этом рассказал депутат городской думы Виктор Рябчиков во время заседания в думе Сургута в четверг 27 июня. По его словам, реконструкция должна была начаться раньше, но в администрации решили дождаться, когда пройдет День памяти и скорби 22 июня.

«Тут еще вмешалась погода, поэтому начало работ перенесли на июль. А сделать предстоит много. Нужно полностью заменить всю облицовку и надписи, а это очень кропотливая и долгая работа. За реконструкцией будет следить наблюдательный совет, в который входят представители администрации, общественности и я. К ноябрю, думаю, все работы будут закончены», - рассказал Виктор Рябчиков корреспонденту СИА-ПРЕСС.

На реконструкцию власти города планируют потратить более семи миллионов рублей. Восстановление Мемориала Славы приурочено к 75-летнему юбилею Победы.