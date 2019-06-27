В Сургуте «Северавтодор» повторно уложил асфальт после вмешательства главы города

В Сургуте проведена внеплановая выездная проверка качества ремонта дорог. Поводом для этого послужило видео, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте», где было видно, что бригада «Северавтодора» без предварительной расчистки территории и укладки щебня, начинает заливать асфальт.

Контрольное управление выявило нарушение после чего Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса обратилась к «Северавтодору» с требованием устранить дефект за свой счет.Подрядчик отфрезеровал «проблемный» участок дороги и повторно уложил асфальт, а также провел профилактическую работу со своими сотрудниками.

«Мы провели служебное расследование. Бригада оказалась недостаточно опытной и нарушила нормы укладки асфальта. Они понесли дисциплинарное наказание за случившееся. В нашей компании это впервые. Надеемся подобное не повторится», – прокомментировал ситуацию заместитель директора по производству филиала №3 АО «ГК «Северавтодор» Роман Бульбинский.

Пресс-служба администрации города подчеркнула, что Каждый участок дороги проходит серьезную проверку.

«Если он не соответствует ГОСТу, подрядчик укладывает асфальт заново, но уже за свой счет. Те же меры действуют в случае нарушения гарантийных обязательств. Срок гарантии – 4 года», – отметили представители мэрии.