Тюменский водитель за неоднократную пьяную езду лишился свободы и прав на 11 лет. А есть ли такие в Сургуте?

Житель Тюмени лишился свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима за неоднократную пьяную езду. А также его лишили водительских прав на 11 лет. 32-летнего мужчину шесть раз ловили пьяным за рулем.

В Сургуте тоже есть горожане, у которых привычное дело — сесть за руль пьяным. Этих рецидивистов наказывает Сургутский городской суд по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Причем наказания разные.

Так, в 2019 году Бояркин И.И. отправился в колонию строго режима на 2 года 2 месяца и 10 дней. А также лишился прав на 2,5 года. Анфоков З.У. получил 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года. Штраф 20 000 рублей и лишился прав на 2,5 года. Алиев А.Т. попал в колонию-поселение на 10 месяцев, плюсом лишился прав на три года.

Есть и более «мягкие» наказания. Например, Тезиков А.И. лишился прав на три года и получил 470 часов обязательных работ. Башарову Р.Ф. назначили 200 тысяч штрафа и отобрали права на 2,5 года. А Фомченко И.В. «отделался» ограничением свободы на полтора года.