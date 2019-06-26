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​В Сургуте обсуждают новый вид мошенничества с микрозаймами

Эксперты рассказали, есть ли в городе жертвы и как сохранить свои деньги

Фото sbankami.ru
Фото sbankami.ru

Сургутяне в соцсетях обсуждают новый тип мошенничества с микрозаймами. Пострадавшие в своих постах «ВКонтакте» рассказывают, что мошенники втираются в доверие, под разными предлогами получают фотографии паспорта жертв, оформляют на них кредиты, затем выманивают деньги и исчезают.

Так, одна женщина познакомилась с якобы бизнесменом, который через некоторый срок общения предложил свозить ее в отпуск, и для этого попросил сфотографироваться с открытым паспортом – якобы для покупки билетов. Затем сказал, что для поездки необходимо наличие 100 тысяч рублей на ее банковской карте, и что он ей эти деньги пришлет. Вскоре она получила несколько траншей по 10-15 тысяч, а новый знакомый попросил срочно перевести их ему для улаживания каких-то вопросов. Затем выяснилось, что все это были микрокредиты, и отдавать эти деньги придется ей – «бизнесмен» исчез в неизвестном направлении.

Полицейские Сургута на сегодняшний день не встречались именно с такой схемой. Но, как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе городского УМВД, само по себе мошенничество с микрозаймами в Сургуте — распространенное явление.

«В Сургуте заведено порядка 50 уголовных дел по фактам получения займов в различных микрофинансовых организациях с использованием паспортных данных. В городе даже зафиксированы случаи, когда звонят горожанам и представляются сотрудниками банков и МФО, просят сфотографироваться с паспортом», — отмечают в пресс-службе УМВД.

Кроме того, специалисты напомнили, что в случае столкновения с мошенниками — необходимо обращаться в полицию.

В разговоре с СИА-ПРЕСС адвокат Вадим Лыков сообщил, что защититься от опытных мошенников, которые оперируют микрокредитами, невозможно, потому что паспортные данные горожане указывают повсеместно. «Это не новый вид мошенничества. Для махинации нужны всего лишь паспортные данные (которые сейчас есть везде — в учебных заведениях , банках, поликлиниках) и недобросовестный работник микрофинансовой организации, который невнимательно отнесется к своим обязанностям или специально оформит кредит. Либо же у данной организации недостаточно жесткие требования для проверки заемщиков», — пояснил юрист.

Защитить свои деньги поможет только бдительность. «Большие проблемы возникают, когда человек либо не проверяет свой почтовый ящик, либо живет не по месту регистрации, потому что когда микрофинансовая организация обращается в суд за взысканием неоплаченного кредита, она, как правило, указывает адрес регистрации, а потом уже суд шлет туда извещение, либо судебный приказ. Именно на судебные документы нужно немедленно реагировать, доказывая, что кредит не получали», — подчеркнул Лыков, отметив, что судьи знают о данном виде мошенничества и стараются оперативно извещать граждан по телефону и почте.

Напомним, более 50 сургутян объединились в инициативную группу, став жертвами мошенников. На горожан без их ведома были открыты фирмы в других регионах России. Делами сейчас занимаются правоохранительные органы.

Почитайте еще историю бывшей сургутянки, на которую неизвестные открыли 17 фирм и взяли один микрозайм.


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Сегодня в 18:02, просмотров: 330, комментариев: 0


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