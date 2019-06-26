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​В Сургуте художники украсят 14 стен на улицах города. Рассказываем, каким районам повезло

Такая картина украшает теплопункт на улице Мунарева. 4. Фото О. Сидоровой
Такая картина украшает теплопункт на улице Мунарева. 4. Фото О. Сидоровой

В Сургуте художники украсят картинами на этническую тематику 14 стен технических сооружений в разных микрорайонах города. Об этом сообщила организатор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова. «В минувшее воскресенье мы приступили к росписи стен в рамках проекта», – рассказала она корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Администрация города выделила на роспись стен 1,3 млн рублей при помощи программы «Бюджет Сургута онлайн». В конце 2018 года за финансирование по этой программе боролись десятки разных проектов, одним из победителей стал «Музей под открытым небом». В пресс-службе администрации не смогли оперативно прокомментировать свое отношение к этому проекту и дальнейшему ходу «Бюджет Сургута онлайн».

«Мы очень благодарны администрации г. Сургута, отделу молодежной политики, экспертной комиссии, каждому жителю нашего города, голосовавшему за нашу инициативу, за доверие, за такую уникальную возможность делать наш любимый город ярче, красочнее! Этим летом нам предстоит расписать более 800 м² поверхностей», – рассказала Сидорова.

Росписью стен (часть из них — по эскизам юных сургутян) занимаются художники из Творческого центра «Сойка». Рисунки, посвященные этнической тематике и природе Югры, появятся по следующим адресам:

  • 1.Улица Дзержинского 3А
  • 2.Проспект Ленина 41
  • 3.Проспект Пролетарский 23
  • 4.Улица Островского 16 и 16/1
  • 5.Проспект Комсомольский 25
  • 6.Улица Югорская 1
  • 7.Проспект Комсомольский 14/2
  • 8.Улица Пушкина 33
  • 9.Улица Югорская 32
  • 10. Набережная площадь театра СурГУ
  • 11. Проспект Пролетарский 10/3
  • 12. Проспект Мунарева 4
  • 13. Проспект Взлетный 2
  • 14. Улица Мелик-Карамова 42/2

Напомним, что проект «Музей под открытым небом» был разработан командой АНО «Интеллектуальный клуб» для конкурса президентских грантов в 2018 году, за сезон картины украсили 12 мест в Сургуте.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 269, комментариев: 0


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