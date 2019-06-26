​В ночь с 26 на 27 июня в Сургуте будет гроза и сильный ветер

Ночью с 26 на 27 июня в Сургуте будет плохая погода. По информации Гидрометеорологического бюро города, ожидается гроза, сопровождаемая порывами ветра до 18 метров в секунду.
По прогнозу температура воздуха будет варьироваться от +12 до + 10 градусов.
На выходных погода немного улучшится. Синоптики обещаю, что будет ясно, без осадков. Температура воздуха в течение дня будет держаться в районе +21 градуса.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 28 июня в 11.00