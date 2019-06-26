​В ночь с 26 на 27 июня в Сургуте будет гроза и сильный ветер

Ночью с 26 на 27 июня в Сургуте будет плохая погода. По информации Гидрометеорологического бюро города, ожидается гроза, сопровождаемая порывами ветра до 18 метров в секунду.

По прогнозу температура воздуха будет варьироваться от +12 до + 10 градусов.

На выходных погода немного улучшится. Синоптики обещаю, что будет ясно, без осадков. Температура воздуха в течение дня будет держаться в районе +21 градуса.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города: