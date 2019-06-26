​В лагере «Сибирский легион» в Сургуте на лето имеется 50 свободных мест для детей

В детском военно-спортивном лагере «Сибирский легион» для мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет в Сургуте в этом году отдых организован в две смены. Смены еще не полностью укомплектованы. На данный момент имеется 50 свободных путевок, 11 из которых на пребывание в лагере с 1 по 21 июля, 39 – с 29 июля по 18 августа.

Путевки бесплатные, родители могут подать заявление на получение путевки через портал «Госуслуги» или в МФЦ Сургута. Доплата составляет 6000 рублей.

В лагере подростки познакомятся с армейским бытом, научатся ведению тактического боя с применением пейнтбольного оборудования, сборке автомата Калашникова, все это будет происходить под руководством педагогов.

Консультации по оформлению путевок можно получить в департаменте образования: 52-53-57, 52-53-39, 52-53-47.