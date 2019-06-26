​Бизнесмен из Сургута «украл» 29 миллионов из бюджета государства

Директор сургутской организации, торгующей моторным топливом, недоплатил 29 млн рублей налогов в бюджет РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на предпринимателя, его обвиняют в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Помимо того, что бизнесмену придется компенсировать ущерб, причиненный бюджету страны, ему могут назначить штраф (до полумиллиона рублей), отправить на принудительные работы, лишить свободы на шесть лет и лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.