Сургутянам рассказали, сколько они будут платить за вывоз и утилизацию мусора

С 1 июля у сургутян в расчетках за ЖКХ появится новая коммунальная услуга, которая будет называться «Обращение с ТКО».

«В настоящее время проведено совещание с управляющими компаниями, ТСЖ, администрацией города на тему того, что с 1 июля новая коммунальная услуга будет включена в единый платежный документ отдельной строкой», — заявила заместитель директора АО «Югра-Экология» Ирина Бабурина.

Расчет будет производиться следующим образом:

Норматив накопления, который утвержден постановлением администрацией Сургута (на сегодняшний день в многоквартирных домах он составляет 1,9 куб. м. на человека в год) умножается на размер тарифа и делится на 12 месяцев. Получается, что плата за человека в многоквартирном доме составит 110 рублей 44 копейки.

Льготные категории граждан имеют право на компенсацию из бюджета в размере 50-100 процентов. К льготникам относятся многодетные семьи, ветераны войны, труженики тыла. В общей сложности порядка 11 категорий населения.

Платежные документы граждане получат с 1 по 6 августа. Начисления будут производиться по количеству зарегистрированных в жилом помещении людей.

На сегодняшний день региональным оператором прорабатывается вопрос по заключению договоров с расчетно-кассовыми центрами города, чтобы для населения процесс оплаты остался прежним. Оплата будет производиться так же, как оплачиваются все коммунальные услуги. Вдобавок в расчетно-кассовых центрах можно будет получить консультацию по выплатам или же подать заявление на перерасчет.

Горячая линия регионального оператора по обращению с ТКО: +7(3467)31-76-33

Напоминаем, что главная задача нового закона — учесть все твердые отходы. Региональный оператор должен будет заключить договора со всеми УК, ТСЖ и другими образователями отходов, чтобы мусор вывозился на полигон, а не в лес.

Плюс сортировка: за отсортированные отходы граждане будут меньше платить, так как регоператор будет эти отходы продавать перерабатывающим компаниям. И снижать тариф на сумму вырученных средств.

Мы посчитали, для кого в Сургуте плата за мусор с 1 июля вырастет в разы. Посмотрите, скорее всего, вас это коснется.