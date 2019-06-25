Глава Сургута призвал горожан перестать парковаться на газонах

В Сургуте за май и июнь оштрафовали 41 нарушителя за парковку на зеленой зоне. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне постоянно приходят жалобы от сургутян на оставленные на газонах автомобили. Хочу пояснить, что парковка на участках, занятых растительностью, — это административное правонарушение, как и складирование на них стройматериалов или снега», – отметил он.

Он подчеркнул, что сумма штраф составляет от 1 тысячи рублей для граждан и от 10 тысяч рублей для юридических лиц.

За 2018 год к ответственности привлекли 221 человека, а сумма штрафов составила более 236 тысяч рублей.

«Но главное, мы все живём в Сургуте и любим наш город, зачем же портить его внешний вид? Подумайте об этом», – подытожил глава города.

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