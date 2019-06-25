​На сургутянку без ее ведома открыли 17 фирм в Москве

Бывшая жительница Сургута Ольга Гаглоева стала «владелицей» 17 фирм в Москве, которые на нее открыли без ее ведома. Полную историю о том, как это произошло, чем обернулось и кто, по ее мнению, виноват в утечке данных, Ольга рассказала СИА-ПРЕСС.

Всего же, по нашим данным, в инициативной группе сейчас находится более 50 человек. Пострадавшие некоторое время назад записали обращение к Путину, с просьбой наказать мошенников, заведя на них уголовные дела, и поспособствовать ускорению процесса аннулирования незаконного бизнеса.

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