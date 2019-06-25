​В Сургуте ожидаются порывы ветра до 20 м/с и гроза

В Сургуте 26 июня ухудшатся погодные условия.
По данным Гидрометеорологического бюро города, ожидается гроза и порывы ветра до 20 м/сек.
Температура воздуха будет варьироваться от +11 градусов днем до +9 градусов ночью.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XVII. О состоянии детских площадок в Сургуте// ONLINE 27 июня в 16:30