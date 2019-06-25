В Сургуте внедорожник въехал в торговый центр

В Сургуте женщина-водитель на внедорожнике Subaru въехала в витрину торгового центра «Мир» на улице Ленина, сообщает городской паблик «К-Информ». В результате происшествия никто не пострадал, однако витрина торгового центра оказалась разбита, а осколки стекла вылетели на тротуар. О причинах инцидента не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее на трассе Сургут-Нижневартовск в результате ДТП перевернулся автомобиль. Травмы получили два пассажира, один из которых – годовалый ребенок.