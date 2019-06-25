16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,5229   EUR  71,2323  

​Дом пионеров в Сургуте восстановят на деньги от приватизации центральной аптеки

Сургутский Дом пионеров восстановят в следующем году. Об этом стало известно по итогам заседания фракции «Единой России» в городской думе, которое состоялось в понедельник, 24 июня. Подробности для СИА-ПРЕСС рассказал заместитель председателя думы Артем Кириленко:

«Решение было принято окончательно. Нам представили два варианта: первый — каменные стены с обшивкой. Сумма — 150 миллиона рублей. Второй — полностью в деревянном исполнении. Это 80 миллионов рублей. Мне больше нравится первый вариант, но на его полную реализацию нет источника финансирования. А по второму администрация города предложила источники финансирования: около 35 миллиона рублей пойдет от продажи помещения городской аптеки, остаток — от приватизации помещения порядка 800 кв. м на Мелик-Карамова, 74.

Администрация заверила, что деньги на финансирование планируется получить к концу текущего года и к концу 2020 года Дом пионеров может быть восстановлен. Депутаты на фракции проголосовали за второй вариант».

По словам Артема Кириленко, администрация сообщила, что текущее состояние здания неудовлетворительное, но возможно какие-то его элементы удастся сохранить для будущего объекта.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

25 июня в 10:50, просмотров: 707, комментариев: 10


QR код
Комментарии:
Капитан Марвелл
не нравится
25 июня в 12:21
Главное,чтоб не рухнул до конца 20го года))))
Сергей Б
не нравится
25 июня в 12:55
Или не сгорел бы, как обычно с деревяшками бывает.
Альберт Леонов
не нравится
25 июня в 13:10
Так может "фракционщики" и скинуться? Люди не бедные в Думе города, кто не при должности тот при собственном бизнесе. Плюс еще с "миру по нитку" и восстановите? Зачем в бюджетный карман лезть? Эти денежки на скверы отправить. Черный мыс без сквера. Мамочки с колясками и ребетишками отдыхать будут, дети будут по горкам носится. Народным представителям от жителей Черного мыса - респект и уважуха?!
Бюджет и так кое как наполняется всегородским НДФЛ, на все не хватает, а вы туда со своим Домом Пионеров еще руку запустить хотите!
Не хотите скверы, остановки установите везде, что бы народ не стоял "как тополь на плющихе" не мок под дождем! Пешеходные переходы сделайте, проведите ревизию после хорощего дождя и сделайте наконец ухими, что бы ноги не промокали и не окатывали машины!
Flyer
не нравится
25 июня в 13:22
"первый — каменные стены с обшивкой." - !?!?!?
это называется реконструкцией? относительно исторического объекта?
Давайте уже тогда панельку там двухэтажную поставьте от СПС)))))
6xz34e
не нравится
25 июня в 14:38
Альберт!А Вы еще не прочли назначение Дома Пионеров?Я Вам отвечу-офис для ...общественных движений.Депутат Алексей Кучин написал.
Сергей Б
не нравится
25 июня в 15:04
Вот Альберт Леонов то, объективен здесь. Не смотря на то, что сталинист, значит тесно связанный с пионерией.
Сергей Б
не нравится
25 июня в 15:09
Получается, ностальгирующие тоже сталинисты. Ведь из песни слов не выкинешь. Или, как говорит Олег Владимиров: каша в голове. Да еще какая каша, по дому пионеров ностальгируют, а заветы и пионерии предали.
Швондер
не нравится
25 июня в 17:42
Вот молодцы. Че там еще хорошего полезного нужного есть продать, работников разогнать, налоги потерять - чтоб очередную рухлядь с сомнительной ценностью восстановить?
Сергей Б
не нравится
25 июня в 17:55
Лишние помещения в администрации и думе можно продать под офисы. На дом пионеров наскребется.

Флудер
не нравится
Сегодня в 02:26
Я правильно понимаю, что снести и построить такой же заново обойдётся в 3 раза дешевле?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте бизнесмены отсыпают свои участки в пойме Оби строительным мусором. Это превращает весь район в гигантскую свалку

​В Сургуте бизнесмены отсыпают свои участки в пойме Оби строительным мусором. Это превращает весь район в гигантскую свалку
Администрация грозит нарушителям штрафами и изъятием земель
Лилия Сулейманова 25 июня в 19:26
408 1
На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм

На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм
Бывшая сургутянка Ольга Гаглоева о том, как она стала «владелицей» почти двух десятков компаний, предположениях, кто слил личные данные горожан, и последствиях обретения статуса «бизнесвумен»
Ольга Гаглоева, бывшая сургутянка 25 июня в 16:33
650 0
Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним

Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним
Вдумайтесь, одному из старейших зданий Сургута – чуть больше 60 лет, а городу 425! Если мы не сможем выстроить историческую связь, то не победим пресловутую психологию «временщиков»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 25 июня в 14:03
550 10
​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу

​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу
В Грузию лететь нельзя! Там злые грузины, закидают вас хинкалями, и изувечат хачапурями. И бросайте пить ИХНЕИ киндзмараули, ибо нечего.
Тарас Криштанович, предприниматель 25 июня в 12:10
937 56
Как будет выглядеть Крылов-парк в Сургуте

Как будет выглядеть Крылов-парк в Сургуте
Горожане голосованием выбрали проект новой зоны отдыха. Смотрим, что придумали дизайнеры
Лилия Сулейманова 25 июня в 11:22
718 4
​Впервые вижу. «История игрушек 4»

​Впервые вижу. «История игрушек 4»
Грусть и ностальгия непременно посетят многих зрителей, но показанный этап жизни шерифа Вуди — необходимая часть его взросления, как и взросления каждого из нас
Анна Жильцова 25 июня в 10:37
361 0
В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?

В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?
Причин немного, но они есть
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 25 июня в 10:35
300 0
​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?

​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?
СИА-ПРЕСС узнал, как там наши земляки и кто потеряет деньги из-за запрета на прямые перелеты
Ева Рудион 24 июня в 16:13
936 5
«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»

«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»
Руководитель школы граффити «Гаражи» и организатор «Гаражи фест» Максим Яровой — о новом проекте и актуальности искусства граффити
Лилия Сулейманова 24 июня в 13:17
673 0
Олег Владимиров

​Продолжаем разговор
Долго думал, стоит ли продолжать образовавшуюся вдруг дискуссию вокруг наименования улицы Ленина. Такая каша в головах! И ничего с ней поделать нельзя.
Олег Владимиров 23 июня в 23:26
1113 12
​Как добиться установки пандусов на тротуарах в своем дворе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как добиться установки пандусов на тротуарах в своем дворе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Анастасия Семихатских 23 июня в 16:26
782 0
​В Сургуте Ленин живее всех живых

​В Сургуте Ленин живее всех живых
Уверяю вас, новые поколения, если захотят, с легкостью найдут в названиях «Захарова», «Билецкого», «Показаньева» что-нибудь крамольное и запрещенное. Надо жить со всей историей, какая у нас есть
Сергей Антонов, сургутянин 22 июня в 10:01
1453 28
​Неделька зимнего лета

​Неделька зимнего лета
За минувшую неделю, помимо климатических причуд, я бы выделил три группы событий. Назовем их условно «мошенники, как клещи», «Путин нам поможет» и «инициатива наказуема». Давайте по порядку.
Олег Владимиров 21 июня в 17:47
1377 3
В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»

В Югре создадут закон о развитии креативной экономики. Что это такое и как поможет избавиться от «нефтяной иглы»
Анастасия Семихатских 21 июня в 15:47
940 6
В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу

В Сургуте дети вынуждены с пяти утра занимать очередь возле МАУ «Наше время», чтобы найти работу
Всего в городе в год создается порядка трех тысяч рабочих мест для подростков, но их не хватает
Лилия Сулейманова 21 июня в 14:25
1543 21
Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров

Бытовые протесты нашу власть пока устраивают. Всё изменится, если люди создадут организации и найдут новых лидеров
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 21 июня в 13:47
1152 28
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика