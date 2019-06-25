​Дом пионеров в Сургуте восстановят на деньги от приватизации центральной аптеки

Сургутский Дом пионеров восстановят в следующем году. Об этом стало известно по итогам заседания фракции «Единой России» в городской думе, которое состоялось в понедельник, 24 июня. Подробности для СИА-ПРЕСС рассказал заместитель председателя думы Артем Кириленко:

«Решение было принято окончательно. Нам представили два варианта: первый — каменные стены с обшивкой. Сумма — 150 миллиона рублей. Второй — полностью в деревянном исполнении. Это 80 миллионов рублей. Мне больше нравится первый вариант, но на его полную реализацию нет источника финансирования. А по второму администрация города предложила источники финансирования: около 35 миллиона рублей пойдет от продажи помещения городской аптеки, остаток — от приватизации помещения порядка 800 кв. м на Мелик-Карамова, 74.

Администрация заверила, что деньги на финансирование планируется получить к концу текущего года и к концу 2020 года Дом пионеров может быть восстановлен. Депутаты на фракции проголосовали за второй вариант».

По словам Артема Кириленко, администрация сообщила, что текущее состояние здания неудовлетворительное, но возможно какие-то его элементы удастся сохранить для будущего объекта.