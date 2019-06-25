​На трассе Сургут – Нижневартовск перевернулся автомобиль. В ДТП Пострадал годовалый ребенок

На 44 километре трассы Сургут – Нижневартовск произошло ДТП. Мужчина 52-лет, управляя автомобилем «ДЖИЛИ», не справился с управлением из-за чего машину выкинуло в кювет, где она перевернулась.

В происшествии пострадал сам водитель и двое пассажиров: женщина 28-лет и годовалый ребенок.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний», – отмечает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

Напомним, похожая ситуация произошла на минувших выходных в Сургуте. Водитель автомобиля также не справился с управлением и допустил опрокидывании автомобиля.